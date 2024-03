Spectacle : L’Arbroscope Médiathèque du Val de Blaise Wassy, vendredi 24 mai 2024.

Spectacle : L’Arbroscope Compagnie Billenbois Vendredi 24 mai, 10h00 Médiathèque du Val de Blaise sur inscription

Début : 2024-05-24T10:00:00+02:00 – 2024-05-24T11:00:00+02:00

Planté au milieu du pré, l’arbre immuable marque les saisons, lieu d’accueil, de jeux, d’histoires, de rencontres, univers à lui tout seul… Et pourtant, l’arbre est menacé ! Veut on le couper ? L’ébrancher ? Le débiter ? Mais c’est Filao, notre héros, qui avec ses amis, le sauve. Petite fable écologique à rebondissements et à thèmes multiples pour enfants et un peu plus grands.

Un pop-up géant pour les touts-petits.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

spectacle 0-3ans