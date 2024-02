Spectacle L’Amour des trois oranges Valençay, vendredi 9 août 2024.

Vendredi

Le grand spectacle nocturne au château de Valençay avec l’Amour des Trois Oranges produit, réalisé et présenté par CAPVAL.Familles

CAPVAL Culture et Animation en Pays de Valençay crée depuis 1966, présente l’Amour des 3 oranges son 19ème spectacle nocturne TOUT PUBLIC les 22/24/27 juillet et 05/07/09/10/12/13 et 14 août 2024 à 22h dans un lieu privilégié du château de Valençay. Dans une ambiance espiègle, un prince mélancolique que seul le rire peut guérir, doit partir à la conquête des 3 oranges. Après un long et fantastique voyage, où s’affrontent mage et sorcière, les oranges libèrent 3 princesses mais l’histoire n’est pas terminée pour autant…

Option restauration possible à 20h sous barnum avant le spectacle avec animation musicale dans un cadre champêtre des annexes du Château de Valençay.

Texte Thierry JOUINOT et Mise en scène, costumes et illustration musicale Jean-Claude BAUDOIN33 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 22:00:00

fin : 2024-08-10 23:30:00

2 rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire contact@spectacle-valencay.com

