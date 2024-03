SPECTACLE L’AFFAIRE EST GRAVE ! Demange-Baudignécourt, vendredi 26 avril 2024.

SPECTACLE L'AFFAIRE EST GRAVE ! Demange-Baudignécourt Meuse

vendredi 26 avril à 16h et 20h à Demange-aux-eaux

Spectacle L’Affaire est Grave ! Par le Cirque Gones.

Dans une salle de théâtre installée dans une remorque de camion, la bande dessinée Politique étrangère de Trondheim s’anime et se raconte à l’aide de la marionnette, du cirque et de la magie nouvelle. Cette fable à l’humour absurde porte un regard décalé et tranchant sur des problématiques universelles telles que le pouvoir, la religion, le statut social, la science ou la peur de l’autre.

Tarif 5€ / pass famille 20€ (2 adultes, 3 enfants) Dès 6 ans.

Réservation obligatoire par tél ou mail azimuts@cieazimuts.com

Proposé par Cie Azimuts/le CCOUAC, l’ACB, la Codecom Portes de Meuse et Familles rurales.Tout public

5 EUR.

Demange-Baudignécourt 55130 Meuse Grand Est azimuts@cieazimuts.com

