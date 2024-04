Spectacle « La tête ailleurs » Salle municipale Plougasnou, mercredi 17 avril 2024.

Spectacle « La tête ailleurs » Salle municipale Plougasnou Finistère

Voltairine, 70 ans se remémore un moment-clé de son enfance où petite-fille, on l’obligeait à ne pas avoir la tête ailleurs. Mais au fait, c’est quoi ça, avoir la tête ailleurs ? Et si l’imagination était certes une affaire de tempérament aimer rêver, s’inventer des fictions mais aussi une affaire de situation quand imagine-t-on ? Et pourquoi ?

Voltairine vient se recueillir sur un lieu emblématique de son enfance, mais quelqu’une est venue au rendez-vous sans y être conviée… sa mère Soledad. Dans un dispositif scénique tout en proximité, s’engage un ultime dialogue entre une mère dont les pieds ont toujours été sur terre, engagée et révoltée, et sa fille dont la tête est encore et toujours ailleurs, dans les nuages de l’imaginaire. À moins que ce ne soit l’inverse ?

En partenariat avec les écoles, collèges, EHPAD des communes de Guerlesquin et Plougasnou

Avec le soutien de l’OARA .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:30:00

fin : 2024-04-17

Salle municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

L’événement Spectacle « La tête ailleurs » Plougasnou a été mis à jour le 2024-04-09 par OT BAIE DE MORLAIX