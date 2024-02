SPECTACLE « LA S.T.R.I.N.G » PAR LA CIE MYCÉLIUM Carnuta, Jupilles, vendredi 19 juillet 2024.

SPECTACLE « LA S.T.R.I.N.G » PAR LA CIE MYCÉLIUM

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale vise à faire connaître et transmettre les petites ficelles de la biodiversité . Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association sera secondé par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. option G.F.S. qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage.

A partir de 8 ans. Une balade décalée, riche en découvertes animales, végétales et humaines.

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 18:30:00

fin : 2024-07-19 20:00:00

Carnuta, 2, rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

