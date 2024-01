Spectacle : « La pêche aux chansons » / Liedelfang Sélestat, samedi 6 avril 2024.

Spectacle : « La pêche aux chansons » / Liedelfang Sélestat Bas-Rhin

Spectacle en français, alsacien et allemand pour les enfants à partir de 2-3 ans

Dans le cadre de E Friehjohr fer unseri Sproch

C’est parti pour la pêche ! Mais quelle drôle de partie de pêche ! Il n’y a pas de poissons qui mordent à l’hameçon ! C’est rigolo, nous y trouvons plein d’objets étonnants et des personnages malicieux qui s’invitent et nous inspirent à chaque fois une nouvelle chanson.

En plus, ces chansons amusantes se chantent en différentes langues et plus particulièrement en alsacien. C’est facile ! On dit « Fìsch » en alsacien, « Fisch » en allemand, « Fish » en anglais et en français ? … « Poisson » !

Ce spectacle interactif en français, alsacien et allemand allie chansons, comptines, histoires contées, musique et théâtre d’objets.

Créé et interprété par Isabelle Grussenmeyer / production : Trüdel Production

Spectacle jeune public pour les enfants à partir de 2-3 ans. EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@bibliotheque-humaniste.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:30:00

fin : 2024-04-06 17:15:00



L’événement Spectacle : « La pêche aux chansons » / Liedelfang Sélestat a été mis à jour le 2024-01-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme