SPECTACLE « LA FEMME SQUELETTE » À BAUGÉ Hôtel-Dieu Baugé-en-Anjou, dimanche 21 avril 2024.

SPECTACLE « LA FEMME SQUELETTE » À BAUGÉ Hôtel-Dieu Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

SPECTACLE « LA FEMME SQUELETTE » À BAUGÉ

« La femme squelette » et autres histoires Dans le cadre du Printemps de l’imaginaire

Du merveilleux au chamanique, du facétieux à l’alchimique, de tous temps les contes ont su nourrir les imaginaires, soigner les rêves, vitaliser les esprits. Y’avait-il meilleur endroit qu’un l’Hôtel-Dieu pour partager de semblables histoires ? Venus de tous pays, c’est dans ce cadre exceptionnel que vous pourrez écouter les contes de Pierre-Olivier Bannwarth.

Laissez-vous plongez dans l’univers onirique des contes d’autrefois et d’aujourd’hui, une balade poétique autour de la nature et la spiritualité.

À partir de 8 ans, sur réservation. 23.5 23.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Hôtel-Dieu Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement SPECTACLE « LA FEMME SQUELETTE » À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire