Spectacle La Budig Seltz, samedi 6 avril 2024.

Un spectacle vivant pour francophones avertis et dialectophones confirmés, intitulé « De Geije, c’est tout contre ! ».

La « Budig » offre un reflet original satirique et humoristique de l’actualité nationale et régionale, teinté par des nuances de la vie quotidienne, coloré en dialecte et en français. Un spectacle vivant en sketchs et en chansons uff Franzech et en alsacien !!!

Billets en vente à la médiathèque aux heures d’ouverture ou à la caisse du soir de 19h15 à 20h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:15:00

fin : 2024-04-06

rue Général de Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@ville-seltz.fr

