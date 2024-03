Spectacle : jonglage de feu et lumières Abbaye de Hambye Hambye, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : jonglage de feu et lumières L’équipe de l’abbaye est ravie d’accueillir la Dimmer’s Company pour une prestation de jonglage de lumières, feu et pyrotechnie. Cette jeune association breto-normande nous promet un spectacle impres… Samedi 18 mai, 21h30 Abbaye de Hambye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

L’équipe de l’abbaye est ravie d’accueillir la Dimmer’s Company pour une prestation de jonglage de lumières, feu et pyrotechnie. Cette jeune association breto-normande nous promet un spectacle impressionnant. Plusieurs numéros différents se succéderont en différents endroits de l’abbaye à partir du coucher du soleil, suivies d’un final surprise pour clôturer la soirée.

Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye Hambye 50450 Manche Normandie 02 33 61 76 92 https://abbaye-hambye.manche.fr/ Notre Dame de Hambye s’élève sur les bords de la Sienne depuis le XIIe siècle. Occupée par des bénédictins jusqu’à la Révolution, les bâtiments monastiques sont vendus et l’église sert de carrière de pierre. Classée Monument Historique au début des 1900 et après de longs et patients de travaux de restautation, elle compte aujourd’hui parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie.

© Abbaye de Hambye

© Un Normand au bon moment