Spectacle jeune public Papiers dansés L’ARCADIE CENTRE CULTUREL Ploudalmézeau, vendredi 5 avril 2024.

Spectacle jeune public Papiers dansés L’ARCADIE CENTRE CULTUREL Ploudalmézeau Finistère

Jeunes Publics de 1 an à 4 ans

Compagnie LA LIBENTÈRE

Interprétée par Magali BENVENUTI

Dans le silence une danseuse déroule 3 longues feuilles de papier blanc et lisse. Elle le caresse, l’apprivoise, l’enroule, le déroule, s’y enroule. Elle y laisse l’empreinte de son corps et crée ainsi des sculptures vivantes. Le papier et la danseuse font corps, ombres et lumières s’y projettent, rejoints par la musique. Se multiplient alors les métamorphoses, tout à tour animales, végétales, minérales… Par l’imaginaire, l’abstraction prend forme le papier devient vêtement, cocon, rocher, insecte, oiseau, vieille dame, fleur ou samouraï. Prenant son envol, la danseuse fait tourbillonner le papier dans les airs, et dans un océan de papier, elle danse dans un acte libérateur et triomphal.

Dans le cadre des semaines de la Petite Enfance 2024

Attention, places limitées ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 17:30:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

L’ARCADIE CENTRE CULTUREL 13, rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com

