Spectacle Jean-François Balerdi Salle Jeanne d’Arc Bellocq, samedi 13 avril 2024.

Ouverture des portes et buvette et tapas.

20h45 Spectacle « L’heureux tour », la fête des mots et de l’humour. D’une plume légère, JF Balerdi nous prend par l’humain et nous promène dans son univers, au pays des mots et de l’imaginaire. Clown et poète, funambule sur le fil de la vie, jongleur d’émotions , cracheur de feux-rire, les pieds sur terre et l’épithète dans les étoiles, il tord les mots comme les images, et nous touche à chaque fois. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Salle Jeanne d’Arc 8 Rue du Gave

Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

