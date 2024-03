Spectacle : Jazz Magic Salle Masqueliez Villeneuve-d’Ascq, mardi 2 avril 2024.

Découvrez le spectacle « Jazz Magic » mêlant jazz, magie et improvisation, le 2 et 3 avril à 20h à la salle Masqueliez. Dans le cadre du festival « 100% magie ».

Jazz Magic

On appelle « Jazz Magic » une forme d’improvisation qui n’est pas complètement sous le contrôle du magicien. Celui-ci improvise en fonction des interactions développées avec le public. En cela, on se rapproche de la notion d’improvisation en musique jazz. Jouant de cette similitude, Antoine Terrieux, magicien, et Marek Kastelnik, pianiste, décident de faire le lien entre leurs deux disciplines.

Tout au long du spectacle, ils échangent sur l’art d’improviser, se renvoyant la balle avec humour et décontraction. Les spectateurs et spectatrices, largement mis à contribution, assistent à une véritable joute verbale tant visuelle que sonore et se laissent embarquer de surprises en surprises…

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=8cDtIe9M6Do »}]