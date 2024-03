Spectacle Irgendwans mit Meinung Vogelgrun, vendredi 12 avril 2024.

Spectacle Irgendwans mit Meinung Vogelgrun Haut-Rhin

Bene Reinisch n’aime pas être mis dans des cases. Il n’est pas nécessaire d’avoir des cheveux gris pour transmettre des contenus exigeants de manière drôle et pointue. Décontracté et charmant, ce Hambourgeois d’adoption raconte dans son premier spectacle Irgendwas mit Meinung

(Quelque chose avec une opinion) son enfance en tant que fils de professeurs, sa jeunesse en tant que punk et dessine toujours des images qui font délicieusement sortir du tiroir les préjugés entretenus. Un programme authentique et rafraîchissant, parfois stand-up, parfois sit-down et toujours 100% Bene. En allemand. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Spectacle Irgendwans mit Meinung Vogelgrun a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach