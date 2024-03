Spectacle historique D’encre et de papier, l’épopée des Wentzel #2 Wissembourg, vendredi 5 juillet 2024.

Embarquez dans un fascinant voyage dans le temps, au cœur de l’encre et du papier et découvrez la brillante épopée de l’imagerie Wentzel ! Réservation conseillée.

Des origines modestes de la famille Wentzel aux débuts de leur imprimerie, des secrets de la lithographie aux richesses du catalogue d’images produites localement, du fondateur Jean-Frédéric Wentzel aux successeurs du 20ème siècle, des succès

majeurs de l’entreprise à ses déboires intimement liés à l’Histoire de l’Alsace, la nouvelle production d’Ex nihilo retrace l’incroyable saga des Wentzel qui feront de Wissembourg l’un des centres imagiers majeurs de l’Europe au 19ème siècle. Un spectacle original en deux temps, mêlant parties statique et déambulatoire, où vous serez plongés dans le récit d’un siècle d’Histoire locale à travers les souvenirs de l’incontournable Esperluette, dont la vie entière s’est confondue avec la brillante

épopée de l’imagerie Wentzel ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 21:00:00

fin : 2024-07-05 23:00:00

Place du Saumon

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est exnihilo.wissembourg@gmail.com

L’événement Spectacle historique D’encre et de papier, l’épopée des Wentzel #2 Wissembourg a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte