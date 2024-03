Spectacle « Histoires de légumes » Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, mercredi 17 avril 2024.

Spectacle « Histoires de légumes » Spectacle par la compagnie Les Mouches du Coche : découverte hors des sentiers battus de la fabuleuse épopée des légumes ! Mercredi 17 avril, 15h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge Gratuit sans inscription

Jeunes gens en herbe et jeunes filles en fleurs, mauvaise graine et têtes de pioches… Bienvenus dans le cabinet de curiosités d’Hortense de La Quintinie, descendante du maraîcher du Roi Soleil, et collectionneuse fantasque ! Dans son jardin secret, elle propose une découverte hors des sentiers battus de la fabuleuse épopée des légumes : des oubliés aux sur-emballés…

Mais, de la cueillette à l’exploitation, comment nos potagers digèrent-ils nos comportements alimentaires actuels ? Si nous sommes ce que nous mangeons, alors cultivons-nous !

Gratuit sans inscription

Jeune public, à partir de 6 ans

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Durée : 45 min

Crédit photo : Nicolas Réglat

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ »}, {« link »: « https://www.lesmouchesducoche.org/histoires-de-legumes/ »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

