Spectacle Histoires de graffeuses Montataire, mercredi 17 avril 2024.

Spectacle Histoires de graffeuses Montataire Oise

De Barcelone à Melbourne, de Miss. Tic à Kashink, des galeries spécialisées aux collectifs militants, les femmes imposent leur présence dans le paysage des arts urbains. Une nouvelle nécessité de dire, de se montrer et de signer est apparue dans les milieux très masculins du street art et du graffiti.

Dans des sociétés où le féminin est trop souvent associé à l’espace privé et à l’anonymat, les images crées par des femmes artistes de rue cristallisent à elles seules l’intensité des combats socioesthétiques de notre époque. Celui de l’image des femmes d’abord leurs visages, leurs corps, leurs sexes, leur érotisation ou non, leurs existences. Celui des femmes artistes ensuite devenues professionnelles, maîtresses de leurs discours, sujet pensant, émancipé économiquement et symboliquement. Des artistes de rue enfin entre illégalité et commande d’Etat, qu’attendons-nous d’eux aujourd’hui et qu’attendent-ils de nous ?

En remontant les filiations des peintresses de la Révolution à Martha Cooper, des vulves sculptées du néolithique à Niki de Saint-Phalle, en passant par les Femmes d’Alger et les Mariannes des timbres poste, nous tenterons d’explorer les bas-fonds d’une tradition séculaire du débordement.

Tarif plein: 10€

Tarif réduit: 4€

Le Palace

8bis rue des déportés à Montataire

Durée: 50 min 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17 18:50:00

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France lepalace@mairie-montataire.fr

