Spectacle headcases plays Nirvana La Ferronnerie Jurançon, vendredi 12 avril 2024.

Spectacle headcases plays Nirvana La Ferronnerie Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Spectacle interactif avec quizz sociologique sur l’univers du rock, mode et periode 90/99. Avec extraits vidéos, photomontage. Blindtest sur le grunge des années 1990.

Pour les vieux rockers comme les ados qui arborent encore un t-shirt Nirvana au bahut, 30 ans après la démission de Kurt Cobain.

Une expérience immersive et ludique parsemée de vidéos, audio, quizz sur les nineties. A la fois humoristique, culturel,

fun…

Le tout animé par maître MC DIrty Boots aka Matthieu Guerineau / Jimmy Clisson ! Ambianceur général pour la fédération française de air guitare et le festival Hellfest.

Après quatre années de break, En mai 2011 Headcases reprend du service , se transformant en cover band de Nirvana à l’occasion des 20 ans de le sortie de Nevermind . Ils envoient un set allant de Bleach jusqu’à In Utero , une bonne excuse de retrouvailles pour ce groupe bercé au son des 90’s. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

L’événement Spectacle headcases plays Nirvana Jurançon a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Pau