Spectacle « Fuga » par la compagnie de danse Elirale Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz, vendredi 3 mai 2024.

Fuga ! est la dernière création de la compagnie Elirale dans laquelle la chorégraphe Pantxika Telleria invite, par sa danse subtile et contemporaine, un trio d’hommes à relier l’héritage et la création basque. Cette création met à l’honneur les danseurs contemporains Cyril Geeroms et Yutaka Takei, piliers des débuts de la compagnie et Oihan Indart, jeune et talentueux danseur basque.

Accompagnés par le Torrom Borrom (instrument hybride de vielle à roue et de guitare électrique), les trois corps creusent, s’esquissent, s’enchevêtrent. Un cycle envoûtant, une fugue sur le temps. 12.6 12.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03 21:00:00

Rue Martin Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.culture@saintjeandeluz.fr

