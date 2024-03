SPECTACLE « FIDJI » D’ANTOINE NICAUD parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe, vendredi 5 avril 2024.

SPECTACLE « FIDJI » D’ANTOINE NICAUD Racontars acrobatiques! Starsky cherche son chat… 5 et 6 avril parc de la mairie Tarif libre à partir de 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T18:30:00+02:00 – 2024-04-06T21:30:00+02:00

Starsky cherche son chat. Il explique à qui veut bien l’entendre que l’animal est spécial, magique. Il y a d’ailleurs quelque chose de louche autour de ces bestioles selon lui…

Entre deux exercices de musculation, Starsky tire le fil de ses raisonnements « felinosophiques » et nous plonge au cœur d’un monde absurde aux frontières du stand up, du conte et du cirque, dans lequel le vrai et le faux ne font désormais plus qu’un : le vraux.

– Vendredi 5 Avril à 19h, jardin de la mairie

– Samedi 6 Avril à 18h30, jardin de la mairie

Pique-nique partagé sur place après la représentation (chacun·e apporte ce qu’il-elle a, tout le monde mange ce qu’il y a).

parc de la mairie vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

spectacle humour

l’envoleur.com