Spectacle “Fabuleuse” : l’histoire de la femme à barbe Jardin d’Une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle “Fabuleuse” : l’histoire de la femme à barbe Spectacle “Fabuleuse”, histoire de Clémentine Delait, surnommée La femme à barbe : régalez vos yeux et vos oreilles lors de cette pièce de théâtre haute en couleurs et émotions créée par Léa Noirez e… Dimanche 2 juin, 16h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Spectacle inclus dans le Pass 1 jour du dimanche 2 juin. Places limitées en cas d’intempérie : repli au sec dans la serre culturelle (30 places assises).

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0610424492 »}, {« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins-2024 »}] Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique d’une jungle comestible à 640m d’altitude. Parking visiteurs

@Léa Noirez