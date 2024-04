SPECTACLE « ET LA FÊTE CONTINUE » Place de l’église La Canourgue, dimanche 28 juillet 2024.

SPECTACLE « ET LA FÊTE CONTINUE » Place de l’église La Canourgue Lozère

Après Molière et Jean de La Fontaine l’été dernier Auxillac invite Jacques Prévert.

La Compagnie la Faute à Voltaire vous invite sur la place de l’église d’Auxillac pour présenter le spectacle « Et la fête continue » à 21h.

A l’initiative de Pascaline Granjean, la Compagnie la Faute à Voltaire s’est associée avec d’anciens comédiens du théâtre lycéen des années 1991,92 pour rendre hommage à Jacques Prévert A travers ses poèmes ils retracerons la vie de Jacques Prévert depuis l’enfance en passant par la guerre la société et le surréalisme.

Un spectacle tous publics pour retrouver la poésie de ce merveilleux poète rêveur Jacques Prévert qui disait qu’il voulait écrire pour tous.

Tout publique, participation libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 21:00:00

fin : 2024-07-28

Place de l’église Auxillac

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

L’événement SPECTACLE « ET LA FÊTE CONTINUE » La Canourgue a été mis à jour le 2024-04-09 par 48 OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn