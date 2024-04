SPECTACLE ÉQUESTRE AVEC JF PIGNON Centre équestre Equ’crin d’Olima Chantraine, samedi 25 mai 2024.

Samedi

Pour l’anniversaire des 20 ans de L’Equ’crin d’Olima, Jean François Pignon et ses chevaux en liberté nous fait l’honneur de venir dans notre manège ,il animera un stage avec 12 stagiaires et ouvert au auditeur libre le vendredi et le samedi et poursuivra avec son spectacle le samedi soir.

Réservations sur le site www.equcrin-olima.com

22 EUR.

Début : 2024-05-25 19:30:00

fin : 2024-05-25

Centre équestre Equ’crin d’Olima 14 VALLON D OLIMA

Chantraine 88000 Vosges Grand Est equcrin.olima@wanadoo.fr

