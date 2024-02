Spectacle en plein air Wingen-sur-Moder, samedi 1 juin 2024.

LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D’AMOUR

D’après le roman de Luis Sepúlveda

Création 2023 France / Guyane

Spectacle seul en scène Hors les murs

Durée 70 min / Tout public dès 10 ans

Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars. Lorsque les villageois d » »El Idilio les accusent à tort du meurtre d » »un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d » »amour seule échappatoire à la barbarie des hommes pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse… Fort de son imprégnation en Guyane française auprès des amérindiens Teko et Wayãpi, Lénaïc Eberlin vous guide sur les traces d’Antonio José Bolivar au cœur de cette forêt sacrée, victime de la barbarie des hommes et plus que jamais menacée.

Un récit de voyage moderne

Paru en France en 1992, aux édition Métailié, Le Vieux qui lisait des romans d’amour de Luis

Sepúlveda, est un roman captivant, plein d’humour et de tendresse, porté par une écriture imagée

et vive. Empruntant la forme du conte et structuré d’allers retours entre passé et présent, il nous

raconte la vie d’un homme bouleversé par deux grands événements la découverte de

l’Amazonie dans sa jeunesse et celle de la lecture dans ses vieux jours. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 21:00:00

fin : 2024-06-01 22:20:00

31 rue de Zittersheim

31 rue de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est

