Spectacle deux rien Vogelgrun, vendredi 26 avril 2024.

Spectacle deux rien Vogelgrun Haut-Rhin

Lost Puppy est à la croisée du jeu télévisé, du peepshow, du théâtre, de la performance et de l’art multimédia, sur les valeurs, la domination et la dépendance dans le monde du marché libre. Dès 16ans, en allemand surtitré en français.

Au moment où nous observons cet étrange binôme, rien ne nous indique son histoire. Pas de passé, pas de futur, seulement l’instant présent. Ce qu’ils font là ? Rien, deux fois rien, ils sont assis là, à se partager un bout de banc.

Petit à petit, ils dansent leur quotidien, fait de petites galères, de fous rires et de vives émotions. Le duo nous fait passer du rire aux larmes sans prononcer le moindre son. Un spectacle poétique à venir découvrir en famille ! Dès 5 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:00:00

fin : 2024-04-26

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

