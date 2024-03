Spectacle DEDANS DEHORS Théâtre El Mil.lenari Toulouges, jeudi 11 avril 2024.

S’éveiller à la vie, de l’œuf qui nous protège à l’être en devenir, une exploration du nouveau de chaque instant, un périple à la découverte de soi dans le monde.

Quatrième création de la compagnie dédiée à la petite enfance, «Dedans Dehors» est l’évocation de l’épanouissement dans le mécanisme du développement de l’être au fil du temps, comme une suite de naissances vécues : le flottement, l’agitation, le questionnement, la découverte, la connaissance… Le tout jeune public est captivé et les accompagnants touchés au plus profond d’eux même.

Une attention particulière est portée sur l’accueil des tout petits (durée du spectacle, possibilité de s’installer au sol, pas de noir complet, volume de la musique, jeu des interprètes). La découverte continue à la fin du spectacle avec l’invitation sur le plateau ; se balancer, rouler comme les interprètes, découvrir l’œuf et rentrer à l’intérieur, autant de moments de partage entre le jeune public et les comédiennes.

Théâtre El Mil.lenari Avenue Jules Ferry 66350 Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 55 55 89 https://www.instagram.com/theatre_el_mil.lenari/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 55 55 89 »}]

spectacle jeune public