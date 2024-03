Spectacle de plein air La Veillée Montfort-le-Gesnois, samedi 25 mai 2024.

Un jour il m’a dit j’ai eu une idée ! . Alors j’y ai répondu C’est bien…Mais elle doit s’ennuyer toute seule…! .

Mme Champolleau, Mr Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux.

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation… Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinères à gaz et du pétrole en gel…

Spectacle de plein air dont le personnage central est un feu de bois

A partir de 8 ans

Durée 1h55 minutes

Jeu Chantal Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, Patrick Girot ou Mathieu Texier.

Mise en scène Pascal Rome

Assistants Chantal Joblon et Ronan Letourneur

Aiguillage Cyril Jaubert

Régie et constructions Bruno Gastao, Laurent Patard, Mathieu Texier et Patrick Girot

Costumes et accessoires Tezzer

Ecriture Chantal Joblon et Pascal Rome

Administration/production/diffusion Aurore Giraud et Rosalie Lagnne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:30:00

fin : 2024-05-25 23:30:00

Esplanade extérieure Pont Romain

Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire reservation@theatre-epidaure.com

