Spectacle de marionnettes Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie, samedi 20 avril 2024.

Spectacle de marionnettes Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle pour les 55-110 centimètres… !

Spectacle d’ombres colorées, avec une histoire simple.

« Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants… et des adultes qui les accompagnent! »

Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré.

Durée 27 minutes.

Sur réservation. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marionettes-pas-sage@orange.fr

L’événement Spectacle de marionnettes Petit Hibou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn