Spectacle de magie « Alakazam » Schirmeck, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle de magie « Alakazam » Schirmeck Bas-Rhin

Plongez dans le mystère et l’émerveillement avec « Alakazam », un spectacle de magie extraordinaire, spécialement conçu pour enchanter les jeunes esprits et réveiller l’illusionniste en chaque enfant ! Venez vivre une expérience inoubliable, où la magie et le mystère du cirque d’autrefois se rencontrent pour créer une aventure unique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Place du Marché

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Spectacle de magie « Alakazam » Schirmeck a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche