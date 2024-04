Spectacle de lecture théâtralisée « Comme chiens et chats » Halles de Gaztelu Hendaye, mercredi 5 juin 2024.

Spectacle de lecture théâtralisée « Comme chiens et chats » Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

L’association AGORA et son atelier de lecture théâtralisée ont sélectionné des textes d’Albert Cohen, Albert Camus, Colette, Romain Gary, Victor Hugo, Gisèle Halimi, Rudyard Kipling, Franz Kafka, … et bien d’autres, lus et accompagnés de son, de musique, d’images et de vidéos. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 19:00:00

fin : 2024-06-05

Halles de Gaztelu 1 Rue de la Halle

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

