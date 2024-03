Spectacle de la Pulse à l’Oreille « Le Bruit des Livres » La Ferté-Bernard, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle de la Pulse à l’Oreille « Le Bruit des Livres » La Ferté-Bernard Sarthe

La troupe de chanteurs la Pulse à l’Oreille présente

Son nouveau spectacle Le Bruit des Livres , conçu, mis en scène et en voix par Marie-Laure Thébault Description / synopsis Le livre s’écrit, se lit, se partage, voyage de mains en mains, de yeux en yeux, d’esprits en esprits… Et d’oreilles en oreilles!

Chanson et littérature se rencontrent bien souvent! Écoutez bien ! Tendez l’Oreille ! Entendez comme les livres murmurent, crépitent, bruissent…

Dans Le Bruit des Livres la Pulse à l’Oreille convoque et évoque nombre de livres et leurs auteur.es, en chantant ce précieux patrimoine vivant. Comme une ode adressée aux libraires, bouquinistes, bibliothécaires… Passeurs et Passeuses d’histoires…

Vendredi 19 Avril 2024 à 20h00 Samedi 20 Avril 2024 à 20h00 Dimanche 21 Avril 2024 à 16h00.

Entrée adulte 9€ Entrée enfant (de 6 à 12 ans) 4€. Réservations 06.04.40.73.54

Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

Halles Denis Béalet, place de la Lice

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Spectacle de la Pulse à l’Oreille « Le Bruit des Livres » La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire