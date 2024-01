Spectacle de la classe de 2nde bac cirque Châtellerault, samedi 22 juin 2024.

Spectacle de la classe de 2nde bac cirque Châtellerault Vienne

Cette première année à l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault leur a permis d’apprendre les bases essentielles des arts du cirque et de structurer leur propre sensibilité artistique.

Ils nous présentent maintenant leur spectacle d’école.

C’est la première fois qu’ils investissent la scène, avec envie, avec peur, avec fraîcheur…

Ces élèves font partie de la formation baccalauréat spécialité arts du cirque menée en partenariat entre le lycée Marcelin Berthelot et l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault.

2 allée de la Laïcité

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ecoledecirque.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 21:30:00

fin : 2024-06-22 23:30:00



