SPECTACLE DE JULIEN STRELZYK Bouzonville, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi

Il était venu il y a quelques années et vous l’aviez adoré ! L’humoriste mosellan Julien Strelzyk revient à Bouzonville pour son tout nouveau one man show « L’argent Immobilier ».

Réservez dores et déjà votre soirée pour venir l’applaudir !

En raison de ses diverses références au monde de l’immobilier, le spectacle est un peu moins familial que le précédent des références peuvent ne pas être comprises par les plus jeunes. L’artiste préconise un public à partir de 12 ans.

Placement libre

Vous pouvez acheter vos places

à l’Espace culturel de Bouzonville aux horaires d’ouverture au prix de 12€ l’entrée.

ou sur la billetterie en ligne https://urlz.fr/pIVh

La billetterie en ligne appliquant des frais de 0,99€ par billet, le prix est de 12,99€ l’entrée.Adultes

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Rue du gymnase

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est

