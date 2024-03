Spectacle de feu Féerie de flammes Reichshoffen, samedi 27 avril 2024.

Spectacle de feu Féerie de flammes Reichshoffen Bas-Rhin

La troupe Light of Fire propose un spectacle de feu époustouflant associant des artistes, des acrobates et des chevaux. La lumière et la chaleur des flammes éclaireront la nuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:30:00

fin : 2024-04-27

Place du Moulin

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est mairie@reichshoffen.fr

L’événement Spectacle de feu Féerie de flammes Reichshoffen a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte