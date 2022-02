Spectacle de danse « Hip-hop or not » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Haute-Loire Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de deux danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, le graff et surtout la danse. reservation@chaise-dieu.fr +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu

