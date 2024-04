Spectacle dans La Bulle à Gy Gy, vendredi 31 mai 2024.

Spectacle dans La Bulle à Gy Gy Haute-Saône

A l’initiative de Culture 70 et la Communauté de Communes des Monts de Gy.

Un spectacle tout public « Trois fois rien » avec le Trio La Maraude où se mêleront chant a capella et Human-Beat-Box ou plus simplement des percussions avec la bouche. Une revisite de la tradition orale francophone dans un style résolument moderne. A découvrir sans hésitation !

La structure itinérante La Bulle vous accueille au stade de Gy à 18h30 le jeudi ou à 20h30 le vendredi. Gratuit. Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-05-31

Stade

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté reservation@culture70.fr

L’événement Spectacle dans La Bulle à Gy Gy a été mis à jour le 2024-04-10 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY