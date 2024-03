Spectacle comédie musicale « RÊVONS » Centre d’Action Culturelle Jean Glavany Maubourguet, samedi 13 avril 2024.

Venez assister au spectacle de comédie musicale « RÊVONS » par l’association » OPERA TUTTI ».

Des extraits de trois comédies musicales très célèbres vous seront proposés par des bénévoles chanteurs, danseurs, acteurs, techniciens …avec décors et costumes.

COMEDIE MUSICALE MAMMA MIA

Quelques chansons très connues du groupe ABBA (+ chorégraphie).

COMEDIE MUSICALE LES DIX COMMANDEMENTS

L’histoire de Moïse … en chansons (+ chorégraphie)

COMEDIE MUSICALE LE ROI LION

L’histoire de SIMBA … en chansons (+ chorégraphie)

Ce spectacle, réalisé par des bénévoles, se veut sans prétention, mais sera le reflet d’une volonté et d’un engagement de personnes pour donner de la joie et du rêve aux habitants de Maubourguet et des environs.

L’association OPERA TUTTI , créée récemment dans le cadre de la loi de 1901,

par Philippe et Joséphine GEREMIA, a pour but de rendre les arts vivants plus accessibles au public. Tout le monde a un talent à inspirer, nourrir et partager ; ce talent est l’un des meilleurs moyens d’unir une communauté.

Ainsi, quelques bénévoles de tous âges et de toutes nationalités de Maubourguet et des environs ont rejoint cette association pour chanter, danser et réaliser un spectacle, sous la direction de Joséphine, appelée plus communément Josie , originaire de Californie, qui possède une solide expérience en matière de danse, de chant et de comédie musicale, qu’elle a acquise aux USA. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

Centre d’Action Culturelle Jean Glavany Allées Larbanès

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie operatutti65@gmail.com

