Spectacle Chicos Place Gambetta Nouzonville, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle Chicos Place Gambetta Nouzonville Ardennes

Cosmik Boogie est une pièce de théâtre d’une durée en trois actes ponctués de vidéos, de danses et d’instants musicaux.Partie trop tôt, Catherine de Mortière en avait initié le script. C’est donc Bruno Ressuche qui l’a finalisé sous l’œil attentif de Vincent Le Vot. Cette comédie onirique est une réflexion sur le bouleversement de société (changement des valeurs, mode de pensée uniformisée, standardisation des mœurs) que nous impose le numérique, son intrusion dans l’intime où il exacerbe l’ego en même temps qu’il inhibe le désir, pulsion vitale et condition sine qua non du bonheur.Ardennes, 2047. Dominé par le Nouvel Ordre Mondial, Mike s’est fourvoyé dans les méandres de l’hypertechnologie numérique. Ses seules relations sociales ne sont plus que Jean et l’Ancienne. Après bien des péripéties et grâce à ces derniers, le désir salvateur va enfin apparaitre.

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-19

Place Gambetta Centre Culturel de Nouzonville

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est centreculturel@villedenouzonville.fr

L’événement Spectacle Chicos Nouzonville a été mis à jour le 2024-03-26 par Ardennes Tourisme