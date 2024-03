Spectacle Chaunu présente « Mon jour le plus long » Le Drakkar Luc-sur-Mer, dimanche 21 avril 2024.

Spectacle Chaunu présente « Mon jour le plus long » Le Drakkar Luc-sur-Mer Calvados

À quelques semaines du 80e anniversaire du débarquement, le sujet était tout trouvé pour le dessinateur qui passait ses vacances en Normandie.

Debout autour d’un pupitre, le dessinateur croque la petite histoire

de son jour le plus long et la mêle à la grande. Lui qui aimait

rejouer des scènes du débarquement étant petit sur nos plages

normandes, dessine ses vacances et permet au public de voir chaque trait évoluer sur l’écran. À travers ses anecdotes, Chaunu vous transporte dans le temps pour revivre les moments décisifs de cette période cruciale.

Véritable touche à tout, il prend un réel plaisir à faire découvrir

cette performance en direct.

Cher public, attendez -vous à être débarqués de vos sièges pour être croqués en direct par ce virtuose de l’improvisation !!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Le Drakkar 22 Avenue du Maréchal Foch

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie spectacle.chaunu@gmail.com

