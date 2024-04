Spectacle Cabaret « Génération 70’s » Saint-Germain-sur-Vienne, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle Cabaret « Génération 70’s » Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire

Dave, Claude François, Sylvie Vartan ou encore Mireille Mathieu, tous réunis pour un moment de convivialité, de joie et bonne humeur

Un mélange de Transformiste, imitations chant et danse magique !

Un spectacle de qualité, en direct, où les fans de ces artistes disparus pourront revivre l’ambiance dynamique et joyeuse de ces années-là. 2929 29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 21:00:00

fin : 2024-04-19

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

