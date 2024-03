Spectacle « Ça va cartonner ! » Larreule, samedi 20 avril 2024.

Spectacle « Ça va cartonner ! » Larreule Hautes-Pyrénées

La Compagnie « Silence, On Tourne! » vous propose son spectacle musical à L’Orgue De Barbarie, mais pas que…

Elle… c’est Chouchou, elle est amoureuse de la Chanson Française et tourne la manivelle.

Lui… c’est Loulou, il est PHOTOGRAPHE et tourne des clips!

Chouchou désespère de convertir Loulou à la chanson;

Elle est chanson Française, il est Rock’n Roll!

Comment tourner ces différences que tout semble opposer en complémentarité ?

Laissez-vous embarquer à la croisée des chemins entre le son et l’image, entre la chanson et le Rock, entre l’ancien et le moderne.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

LARREULE

Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Spectacle « Ça va cartonner ! » Larreule a été mis à jour le 2024-03-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65