Spectacle Bun Hay Mean « Tous ego » TARBES Tarbes, vendredi 19 avril 2024.

Après le succès de ses deux premiers spectacles, « Chinois Marrant » et « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent », l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up !

Au programme transgressions, provocations et punchlines hilarantes!

Réservez dès à présent vos billets voir site internet

Placement libre / Déconseillé aux moins de 16 ans

39 39 EUR.

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19 21:30:00

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

