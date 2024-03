Spectacle Boum Bap ! Savenay, samedi 6 avril 2024.

Par la Cie S

Bienvenue sur le Dancefloor pour partager avec les trois artistes, danseurs et musiciens, l’univers de la culture hip-hop

Dans un décor fait de disques vinyls et de boules à facettes, les spectateurs assistent aux échanges entre un DJ, une danseuse et un danseur qui partagent leur vision et leur amour de la culture hip-hop. Objectif susciter la curiosité, l’envie puis la participation des enfants à la boum qui se prépare.

Un rendez-vous plein d’énergie, de partage et de bonne humeur….

À l’occasion du temps fort Jeux Olympiques

À partir de 7 ans Réservation conseillée https://www.billetweb.fr/spectacle-boum-bap .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06

Médiathèque de Savenay Couvent des Cordeliers

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

