Spectacle BMX Rue Du Chanoine Moisan Fuveau, mardi 23 avril 2024.

SPECTACLE BMX

Mar. 23 avr. 16h



Parking Maison pour tous



L’HOMME V



Acrobaties dansées sur BMX accompagnées au violoncelle



Spectacle de Vincent Warin Cie 3.6/3.4



Tout public Durée 35 min Accès libre



Vincent Warin, champion de France et vice-champion du Monde, se montre facétieux avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique et de son corps… Il transforme aussi ce que l’on prend d’abord pour un solo en un pas de deux sensuel et sous tension. Les portés, les lancers s’enchaînent au rythme des crissements du violoncelle. Puis la mélodie s’installe, électrisant le ballet offert par ce couple bien assorti. L’être humain n’est plus, le vélo s’efface, jaillit alors une entité nouvelle l’Homme V. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 16:00:00

fin : 2024-04-23

Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resafuveau@gmail.com

