SPECTACLE BLEU GRENOUILLE Sarreguemines, mercredi 17 avril 2024.

Conception et écriture Géraldine Carpentier Doré

Interprétation Géraldine Carpentier Doré

Chaussez vos bottes en caoutchouc, on est en zone humide !

Les zones humides sont des écosystèmes assez peu connus, figurant pourtant parmi les plus riches au monde, véritables puits de carbone, qui ont disparus de 60% depuis 1960 (soit trois fois plus vite que nos forêts).

Bleu, c’est ainsi que l’on surnomme cette enfant du pays qui, dès qu’elle peut, chausse ses bottes en caoutchouc, enfourche son vélo pour s’aventurer entre ciel, terre et eau, en pleine nature, dans ce fabuleux terrain de jeu, de frisson et d’audace. Mais, aujourd’hui, quelqu’un l’observe…

Le spectacle est une plongée onirique et décalée dans une nature surprenante et fourmillante de vie, un royaume intrigant et enchanteur, jonché de forêts, tourbières et roselières, où hérons, libellules, martins-pêcheurs, épinoches, nèpes et crapauds sonneur à ventre jaune coulent des jours heureux, mais pas si tranquilles !

Sans paroles, et dans un univers graphique délicat, le spectacle mêle création en direct d’images rétroprojetées à un théâtre gestuel et marionnettique empli de personnages farfelus et plein de vie. Un spectacle vivifiant, questionnant le rapport de l’homme à la Nature.Enfants

0 EUR.

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17 11:35:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

