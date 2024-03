Spectacle Bellywood II Mutzig, samedi 1 juin 2024.

Spectacle de 2 heures, riche en couleurs et en émotions sur les plus belles musiques de films.

Bellywood revient avec une nouvelle edition !!!

Ce spectacle est une invitation au voyage à travers le 7ème art.

Préparez-vous à vivre un spectacle riche en couleurs et en émotions sur les plus belles musiques de films.

2h de spectacle présenté par la compagnie chorégraphique, les élèves de l’association Bellydance Passion et les chorégraphes Lou et Nezha.

Spectacle Tout Public, placement numéroté billetterie en ligne ou en caisse du soir.

Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01 22:30:00

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est info.bellywood@gmail.com

