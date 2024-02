SPECTACLE B+B = BARDOT Valras-Plage, vendredi 19 avril 2024.

SPECTACLE B+B = BARDOT Valras-Plage Hérault

De Godard à Gainsbarre, de Claude Bolling à Louis Malle, c’est toute une époque de joyeuse nostalgie qui défile sous nos yeux et chante à nos oreilles au travers d’un dialogue émaillé de dizaines de chansons et d’extraits de scènes de cinéma.

Et si une BB imaginaire se dessine peu à peu, c’est surtout au jeu de l’amour et du hasard que nous sommes conviés. En effet Marivaux est tout proche quand les deux personnages jouent comme deux amis-amants, au jeu dangereux de la séduction et du je t’aime moi non plus . Béate et Benoît, s’unissent en B+B=BB, et finiront peut-être par se retrouver, ELLE benoitement Béate et LUI béatement Benoît . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Esplanade Émile Turco

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

