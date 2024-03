Spectacle : Baptiste Graton et Lilie Printemps Complexe sportif Petit-Breton 56760 Penestin Penestin, vendredi 19 avril 2024.

Le spectacle « Rires et Chansons » est présenté sous forme d’une succession rythmée de chants et de passages comiques.

Vous apprécierez la voix d’or de la talentueuse Lilie Printemps dans de grand succès de la chanson française, de Piaf à Céline Dion.

Un très beau moment de poésie et de nostalgie en chansons.

Et vous rirez aux éclats de la vision de notre société par Baptiste, humoriste de talent, qui alternera entre sketchs et chansons comiques avec des moments interactifs pour le plus grand bonheur du public.

