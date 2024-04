Spectacle atelier théâtre – Un pied dans le crime ! Auditorium Viroflay, mercredi 22 mai 2024.

Spectacle atelier théâtre – Un pied dans le crime ! Cette année l’Atelier théâtre s’est attelé au théâtre de boulevard, avec un Labiche revisité au goût du jour. 22 – 25 mai Auditorium Entrée libre sur réservation

Début : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

D’après Eugène Labiche et Adolphe Choler.

Cette année l’Atelier théâtre s’est attelé au théâtre de boulevard, avec un Labiche revisité au goût du jour. Un juré est appelé à juger un crime dont il est l’auteur ! Un cas de conscience et une situation vaudevillesque digne du genre, qui permet à l’auteur de créer un vrai divertissement, raillant au passage le petit bourgeois et tous ses travers. Situations cocasses, quiproquos, problème de voisinage, intrigue tortueuse à souhait, rebondissements et retournements invraisemblables… vous en aurez pour votre compte d’humour, le tout servi par une troupe de comédiens déchaînés et ponctué de parties chantées.

Répétition générale publique mercredi 22 mai à 20h.

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France