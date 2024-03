SPECTACLE 66 PULSATIONS PAR MINUTE site du Théâtre en bois Thionville, vendredi 12 avril 2024.

SPECTACLE 66 PULSATIONS PAR MINUTE site du Théâtre en bois Thionville Moselle

Vendredi

Le Young’n’Club, c’est l’atelier théâtre du NEST dédié aux jeunes de 14 à 18 ans, mené par le comédien et metteur en scène Sébastien Poirot. Chaque année, une création à l’ambition professionnelle voit le jour, jouée durant la Semaine Extra. Dans ce texte de Pauline Sales, dix adolescents se retrouvent le temps d’un été, avec pour seul point commun leur jeunesse. Les journées défilent, bercées des visions apocalyptiques des adultes. Ils décident alors d’éprouver leur courage. Mais l’aventure se terminera par un drame, qui finira par les séparer. Dix ans plus tard, ils se retrouvent pour faire face au passé et à ses fruits. N’est-ce pas là pour eux une nouvelle forme de courage ?Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-13

site du Théâtre en bois 15 route de Manom

Thionville 57100 Moselle Grand Est infos@nest-theatre.fr

