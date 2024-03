Specatcle de danse Bourges, dimanche 30 juin 2024.

Spectacle de danse contemporaine, jazz et classique des élèves du Conservatoire.

Cette année nous vous proposons un voyage entre monde onirique et réalité. Du pays des merveilles d’Alice en passant par le monde imaginaire de Casse Noisette, nous arriverons à ce voyage intérieur en destination de je suis . Alice, en quête d’identité dans ce monde d’interrogations et de questionnements, Clara, personnage insouciant et bienveillant qui finira par faire accepter la différence aux siens et toi, moi, nous, dans cette recherche de vérité intérieure face à notre réalité, face à notre monde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 15:00:00

fin : 2024-06-30

Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

